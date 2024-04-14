Стало известно, выдержит ли энергоблок ЗАЭС удар дрона Карчаа: удары БПЛА не представляют критической угрозы для энергоблока ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Энергоблок Запорожской АЭС способен выдержать падение боевого самолета, а удары беспилотников не представляют для него критической опасности, заявил руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Однако, по его словам, ряд объектов станции не так прочны, передает ТАСС.

Критической опасности энергоблокам от ударов БПЛА никакой. Стены и купол энергоблока в состоянии выдержать столкновение с боевым самолетом, пикирующим под углом 45 градусов, — заявил Карчаа.

Он отметил, что ему не известно о существовании дронов, которые смогли бы нести заряд, способный повредить энергоблок ЗАЭС. Карчаа добавил, что некоторые объекты, в частности хранилище делящихся материалов, остаются уязвимыми для подобных атак.

Ранее Карчаа заявил, что последние атаки на Запорожскую атомную электростанцию, совершенные Вооруженными силами Украины, являются терроризмом на государственном уровне. Он также объяснял, почему украинские военнослужащие наносят удары по ЗАЭС. По его мнению, таким образом в Киеве пытаются создать ядерный инцидент. Это позволило бы Украине обвинить Россию в безответственном отношении к ядерной безопасности.