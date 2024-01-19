Стало известно, во что ВСУ превратили города Харьковской области ТАСС: ВСУ сделали укрепрайоны из городов Харьковской области

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделали укрепрайоны из городов Харьковской области, где до сих пор проживает много гражданского населения, передает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб. По его словам, подобные меры будут приняты и в других населенных пунктах, где в настоящее время осуществляется эвакуация.

Из некоторых городов сделали уже сплошные укрепрайоны. Уверены, что та же ситуация ждет и другие населенные пункты, где сейчас проходит так называемая эвакуация населения, — заявил источник.

Представитель оперативных служб подчеркнул напряженную обстановку в регионе. Он отметил, что помимо принудительной эвакуации, на территориях, находящихся под контролем ВСУ, активно проводятся мобилизационные мероприятия. По его словам, мужчин хватают прямо на улицах, не предоставляя объяснений и не оповещая их родственников.

Ранее российские силы во время ночных ударов поразили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины в Харькове, сообщал военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, пункт располагался на территории недействующего детского лагеря. Минобороны России данную информацию не комментировало.