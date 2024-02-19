Названы самые привлекательные для поиска работы регионы РБК: рейтинг регионов по привлекательности для поиска работы возглавил Татарстан

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Самыми перспективными для трудоустройства регионами являются Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Рязанская область, следует из рейтинга регионов по перспективности построения карьеры, говорится в исследовании аналитиков HeadHunter. При подсчетах учитывались показатели конкуренции за рабочие места, соотношение среднего уровня зарплат и прожиточного минимума, готовность соискателей к переезду, уровень безработицы в начале текущего года, пишет РБК.

Татарстан набрал 77,42 балла из 100 возможных. На одну активную вакансию в регионе приходится 3,3 резюме при средней конкуренции за рабочие места по России 3,5 резюме на вакансию. Москва расположилась на 65-м месте рейтинга, а Санкт-Петербург — на 12-м.

В конце списка оказались Чукотский автономный округ, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия. В регионах Северо-Кавказского федерального округа традиционно самая высокая безработица, отмечает издание.

Согласно опубликованному ранее опросу, за последний год более половины россиян пытались трудоустроиться. Так, 18% участников опроса искали работу один раз, 12% — два или три раза, а 7% — более трех раз.

71% опрошенных рассматривали вакансии на специализированных онлайн-сервисах. Чуть менее трети респондентов (30%) искали работу с помощью друзей, родных и знакомых. 22% пытались найти вакансии в соцсетях и мессенджерах, 14% обратились за помощью в центры занятости или на биржу труда.

Ранее HR-эксперт Ильгиз Валинуров рассказал, что наиболее частыми причинами отказа в трудоустройстве являются односложные ответы, недостаточные знания о компании и негатив в отношении предыдущего работодателя. Специалист порекомендовал делать максимально подробное резюме, чтобы на собеседовании не было много дополнительных вопросов.