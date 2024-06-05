Стало известно, в каком цвете представлена новая Lada Iskra на ПМЭФ На ПМЭФ представят новую Lada Iskra в темно-красном цвете

Фото: Стрингер/NEWS.ru

ПМЭФ-2024

Главную новинку АвтоВАЗа последних лет — Lada Iskra — покажут на презентации в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент NEWS.ru. Машина предстанет перед участниками мероприятия в новом темно-красном цвете.

На кадрах видно, как автомобиль готовят к презентации. Серийный выпуск линейки Iskra состоится в начале 2025 года.

Ранее на площадке ПМЭФ в Музее Гаража особого назначения был представлен прототип первого в истории люксового автомобиля на водородном топливе Aurus Hydrogen. Внутри машины находятся три электромотора с общей мощностью 750 кВт. Машина, которая представлена в синем цвете, может разогнаться до 100 км менее чем за четыре секунды. При этом авто не выбрасывает загрязняющие вещества в воздух. Выхлоп автомобиля представляет собой чистый водяной пар.

Гостей ПМЭФ встречает робот-человек Жека, одетый в рубашку и рабочий комбинезон с инструментами на поясе. Машина может шутить о восстании роботов, однако в действительности она занимается заботой «о комфортном проживании жителей Московской области». Кроме того, андроид рассказал посетителям анекдот про москвичей.