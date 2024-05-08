Стало известно, в чем обвиняют арестованного во Владивостоке американца Арестованного во Владивостоке американца обвинили в краже с крупным ущербом

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Американскому солдату Гордону Блэку, арестованному во Владивостоке, предъявлено обвинение в краже с крупным ущербом, сообщает пресс-служба Первомайского районного суда города. Его заключили под стражу до 2 июня 2024 года.

3 мая 2024 [года] Первомайским районным судом г. Владивостока избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, т. е. до 2 июля 2024 [года] гражданину США Б., который обвиняется в совершении тайного хищения имущества гражданки Т., с причинением последней значительного ущерба, — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх ранее сообщила, что Министерство обороны США инициировало административное расследование обстоятельств поездки американского штаб-сержанта Гордона Блэка в Россию. Она подчеркнула, что подобные «несогласованные» визиты в РФ американским военным строго запрещены. По результатам расследования Минобороны США определит последствия поездки для Блэка.

34-летний сержант США в ходе судебного разбирательства был спокоен, ему предоставили адвоката и переводчика. Американские дипломаты оказывают ему консульскую поддержку.

Зарубежные СМИ выяснили, что Гордон Блэк должен был вернуться на базу Форт Кавасос в Техасе, но приехал в Россию, чтобы встретиться с девушкой. Утверждалось, что их связывают романтические отношения со времен пребывания обоих в Южной Корее. Однако уже там американец избил свою подругу, что и стало причиной их ссоры. Во Владивостоке Блэк, выпив лишнего, вновь напал на девушку на кухне. Она решила обратиться за поддержкой к правоохранительным органам. В итоге американца направили в карантинную камеру по адресу СИЗО № 1 во Владивостоке.