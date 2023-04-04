Стало известно состояние выжившего после падения с 19 этажа воронежца Воронежский Депздрав заявил, что выживший после падения с 19 этажа госпитализирован в нейрохирургическое отделение

Фото: Соцсети

Выживший после падения с 19-го этажа мужчина госпитализирован в нейрохирургическое отделение БСМП №1, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Департамента здравоохранения Воронежской области. В ведомстве добавили, что состояние пациента удовлетворительное.

По информации БСМП №1, пострадавший госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Состояние удовлетворительное, — добавили в организации.

Ранее РИА Новости сообщило, что в Воронеже мужчина упал с 19-го этажа и выжил.

Судя по кадрам видео, опубликованного в Сети, пострадавший упал на крышу автомобиля и практически самостоятельно поднялся. По информации РИА Новости, региональный главк СК РФ начал доследственную проверку по факту произошедшего.

Травматолог Артем Катулин назвал в разговоре с NEWS.ru «чудом и везением» падение мужчины с 19-го этажа воронежской высотки. Мужчина не только выжил, свалившись на припаркованный рядом автомобиль, но смог на своих ногах выбраться из вмятины в машине, при этом спев строчку из песни Аллы Пугачевой «Любовь похожая на сон». Врач пояснил, что мужчина мог задержаться между этажами, зацепившись за какие-либо выступы, а кузов автомобиля сыграл роль амортизатора.