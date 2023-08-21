Стало известно состояние стюардессы, у которой остановилось сердце Состояние перенесшей инсульт стюардессы «Уральских авиалиний» стабилизировалось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стюардесса, у которой остановилось сердце во время рейса «Уральских авиалиний», находится в стабильном состоянии, угрозы ее жизни нет, сообщил РИА Новости представитель комитета здравоохранения Волгоградской области. Она была доставлена в больницу № 25 в Волгограде и проходит обследование в стационарном отделении.

На данный момент проходит обследование в стационарном отделении скорой медицинской помощи больницы, сейчас состояние пациентки стабильное, угрозы жизни нет, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что стюардессе «Уральских авиалиний» понадобилась экстренная помощь врача во время рейса Сочи — Москва. У нее произошел инсульт и остановилось сердце. Вернуть к жизни девушку помог глава столичного Росздравнадзора Роман Курынин, оказавшийся на борту. Инцидент произошел на высоте 10 тысяч метров сразу после того, как борт набрал высоту. Пилотам пришлось экстренно посадить Airbus A321 в Волгограде. После приземления лайнера женщину госпитализировали.

Ранее стало известно, что туристы из Екатеринбурга застряли в аэропорту Еревана из-за отмены рейса 3F-477. Его должна была осуществить армянская авиакомпания FlyOne. Рейс в итоге перенесли с 20 на 23 августа. Некоторые пассажиры улетели самолетом другой авиакомпании, однако деньги за билет на сорванный рейс им не вернули. Также был отменен рейс 3F-478, который должен был следовать из Екатеринбурга в Ереван 20 августа.