Стало известно состояние раненых жителей Белгорода Гладков: двое пострадавших от ракетного удара остаются в реанимации

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Два жителя Белгорода из девяти, находящихся в больнице после ракетного удара, остаются в реанимации, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Состояние еще семи человек стабильное, он навестил их днем в городской больнице № 2. Всего в результате ракетной атаки ВСУ пострадали 19 человек, семь погибли.

Двое из них в тяжелом состоянии, находятся в реанимации на аппаратах ИВЛ. Состояние остальных семи пострадавших оценивается врачами как средней степени тяжести и стабильное. Все они находятся в палатах в отделениях травматологии, хирургии и оториноларингологии, — написал Гладков.

Пострадавшим провели необходимые операции, все находятся под круглосуточным наблюдением. Женщины переживают, как долго будут находиться в больнице, отметил Гладков.

Как уточнил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, у пострадавших травмы разного характера: поражения брюшной полости, переломы. Потребовалось переливание крови. Еще один пациент сейчас в областной больнице в состоянии средней степени тяжести.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что российские военнослужащие обнаружили и уничтожили расчет РСЗО «Вампир», нанесший удар по Белгороду. По его словам, машина перемещалась в районе населенного пункта Липцы.