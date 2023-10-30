Стало известно о состоянии пострадавших силовиков в Махачкале Двое полицейских остаются в тяжелом состоянии после беспорядков в Махачкале

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Двое из четырех полицейских, госпитализированных после беспорядков в аэропорту Махачкалы, остаются в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Дагестана. Там добавили, что два других сотрудника находятся в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время после несанкционированной акции в аэропорту Махачкалы в стационарах остаются пять человек, среди них четыре сотрудника полиции. Состояние двух полицейских тяжелое, у остальных — средней степени тяжести, — указано в сообщении.

Вечером 29 октября сотни жителей Махачкалы прибыли в аэропорт в ожидании рейса из Тель-Авива. Участники акции посчитали, что самолет авиакомпании Red Wings везет беженцев из Израиля, которые намерены поселиться в Дагестане. Махачкалинцы хотели не допустить этого в знак солидарности с жителями сектора Газа из-за операции Армии обороны Израиля против палестинского движения ХАМАС.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были организованы из-за рубежа врагами России. Тем временем председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках. Также он поручил руководителю следственного управления СК РФ по Дагестану установить организаторов и участников произошедшего.