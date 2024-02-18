Стало известно о состоянии мальчика, на которого напала бабушка с молотком Избитый бабушкой омский мальчик пришел в сознание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Девятилетний омич, на которого с молотком напала бабушка, пришел в сознание. Он готовится к переводу в общую палату, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Омской области.

Мальчик пришел в себя, кушает, его сегодня должны перевести в общую палату из реанимации. Вторая пострадавшая в нормальном состоянии, она с самого начала была в общей палате, — заявили в Следкоме.

Подозреваемая тоже находится в больнице, с резаными ранами. Их зашили, но пациентка в крайне тяжелом состоянии. По данным правоохранителей, возможен неблагоприятный исход. Следователи ждут, когда женщина придет в себя, чтобы проверить ее на вменяемость. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц.

Ранее пожилая жительница Омска напала на спящего девятилетнего внука с молотком. По его информации, женщина избила мальчика, пока родители готовили завтрак в соседней комнате. Ребенка успели доставить в реанимацию. Во время приготовления пищи родители мальчика услышали странные звуки из спальни. Зайдя туда, они обнаружили бабушку с молотком, которая уже устроила расправу над внуком. Родителям удалось отобрать у нее инструмент и вызвать скорую. Пожилая женщина при этом попыталась ранить ножом и прабабушку пострадавшего мальчика.