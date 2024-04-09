Стало известно, сколько людей попали в зону затопления в Курганской области МЧС: в зоне подтопления в Курганской области проживают более 19 тысяч человек

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Более 19 тысяч человек находятся в 62 населенных пунктах, которые оказались в зоне возможного подтопления в Курганской области, сообщила пресс-служба местного главка МЧС. Там отметили, что вода может залить 4311 домов, 5011 приусадебных участков и 600 дачных.

При максимальных допустимых значениях будут подвержены [подтоплению] 62 населенных пункта, 4311 домов и 5011 приусадебных участков, 600 дачных участков, 19 003 человека, 3749 детей, — уточнили в ведомстве.

По последним данным МЧС, в областном центре — Кургане — при допустимом уровне 1100 сантиметров в зону подтопления могут попасть 365 жилых домов, 600 дачных участков, 700 приусадебных участков. На территории проживают 9823 человек, в том числе 1759 детей.

Ранее глава Курганской области Вадим Шумков обратился к жителям региона с призывом об эвакуации на фоне ЧС в Оренбургской области. Он подчеркнул, что Курган и соседние населенные пункты может затопить уже через четыре дня.

Курган находится всего в нескольких километрах от границы с Казахстаном, власти которого ввели режим ЧС в 10 регионах из-за наводнений. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал это природное явление крупнейшим в истории республики за последние 80 лет.

Также Шумков информировал, что воды в Звериноголовском районе Курганской области поднялась более чем на метр с 8 апреля. По его словам, уровень идет с перепадами, так как меняется объем сбросов с Троицкого водохранилища в Челябинской области. Власти продолжают отселять людей.