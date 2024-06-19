Стало известно, сколько жителей пострадало при обстреле ВСУ под Белгородом Гладков: двое мужчин пострадали при обстреле ВСУ Грайворона под Белгородом

Фото: МО Украины

В результате обстрела ВСУ города Грайворона в Белгородской области пострадали два мирных жителя, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, мужчины госпитализированы.

Двое мужчин, пострадавших в результате обстрела, госпитализированы в медицинские учреждения. Один мужчина с осколочными ранениями обеих ног и слепым осколочным ранением грудной клетки проходит лечение в городской больнице № 2 города Белгорода. Второй пострадавший остался в Грайворонской ЦРБ, у него осколочные ранения рук и спины, — написал губернатор.

Кроме того, получили повреждения девять частных домовладений. Там выбиты окна, пробиты крыши, посечены кровли, заборы и надворные постройки. После обстрела в одном домовладении начался пожар.

Ранее Гладков заявлял, что в городе Шебекино Белгородской области мирная жительница получила травмы во время атаки украинской армии. У пострадавшей зафиксировали ранения руки, ноги, а также грудной клетки, женщину увезли медики, уточнил он.

Кроме того, под удары дронов ВСУ попали несколько населенных пунктов в Белгородской области. Гладков уточнил, что никто не пострадал. Украинские военные атаковали частный жилой дом в селе Вергилевка, в результате взрыва дом полностью сгорел. В селе Мокрая Орловка дрон-камикадзе влетел в частный жилой дом и взорвался.