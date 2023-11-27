Стало известно, сколько жителей Крыма остались без света из-за урагана Почти полмиллиона жителей Крыма остались без света из-за урагана

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Почти полмиллиона жителей Крыма остались без света, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале. Причиной перебоев с электричеством стал штормовой ветер.

Отключено линий электропередачи 10кВ — 166, ТП — 1 185, 0,4 — 365, населения — 498 тыс. Работает 38 бригад, — написал он.

Ранее глава местной администрации Василий Грабован сообщил, что в 10 селах Крыма возникли перебои с электроснабжением из-за непогоды. Речь идет о Котельниково, Полтавке, Краснознаменке, Петровке, Восходе, Мускатном, Пятихатке, Новопокровке, Клепинино, Заречном. В ряде сел также отсутствует водоснабжение, уточнил он. Туда будет организован подвоз воды. На горячую линию поступили десятки обращений об отсутствии электроэнергии, к ремонтным работам привлечены четыре бригады.

До этого жителей полуострова предупредили о возможных проблемах с водоснабжением из-за неблагоприятной погоды. В сообщении отмечается, что массовые перебои с электричеством могут затронуть объекты, связанные с водоснабжением и водоотведением. В связи с этим рекомендуется запастись питьевой водой.

Также из-за непогоды закрыта трасса Саки — Евпатория и организован объезд. В связи со штормовой погодой 27 ноября в Севастополе объявлен нерабочим днем для сферы социального обслуживания, а в Республике Крым — выходным для всех граждан.