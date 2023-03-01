Стало известно, сколько часов светило солнце в Петербурге этой зимой Синоптик Колесов заявил, что солнце в Петербурге за зиму светило чуть более двух суток

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Солнце в Санкт-Петербурге за три зимних месяца светило всего около 52 часов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале. Однако, по его словам, минувшая зима не стала самой пасмурной в истории метеонаблюдений.

Солнце в Санкт-Петербурге светило очень мало в феврале, поэтому общее количество составило 51,9 часа. Для зимы это мало, хотя были и более пасмурные зимы, например, 2009 год с солнечным сиянием всего 26,8 часа. Но когда вспоминаешь 1976 год и 129 часов солнца за зиму, понимаешь, что в этом году его не хватило, — написал он.

Как добавил синоптик, температура воздуха в Петербурге минувшей зимой оказалась на 1,3 градуса выше климатической нормы, но экстремального потепления не наблюдалось. По его словам, было 38 дней с оттепелью, что много для зимы, особенно для января (17 дней).

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что весна в Центральной России наступит в привычные сроки. Он пояснил, что речь идет о первых числах апреля. Пo его словам, ожидать типичную для весны погоду стоит только в конце первой декады месяца. При этом март может запомниться волнами холода и снежными зарядами, предупредил он.

Синоптик Михаил Леус в свою очередь сообщил, что метеорологическая весна начнется в Москве на один-два дня раньше срока, то есть примерно 18-19 марта. Однако это не означает, что ровно в этот день пропадет снег и зазеленеет трава. Эксперт подчеркнул, что даже с учетом изменений климата март остается зимним месяцем.