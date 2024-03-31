Стало известно, сколько террористов заблокировали в доме в Каспийске РИА Новости: силовики заблокировали двоих террористов в доме в Каспийске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Силовики заблокировали двоих террористов в квартире дома в дагестанском Каспийске, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. По его информации, речь идет о недвижимости, расположенной на улице Ахмедхана Султана. Дом полностью оцеплен, добавил собеседник агентства.

В Каспийске, в квартире в доме на Ахмедхана Султана, заблокированы двое террористов. Дом оцеплен, — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что террористы заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Жители домов эвакуированы, введен режим контртеррористической операции (КТО).

До этого представители силовых структур информировали, что спецназ ликвидировал шестерых боевиков во время КТО в городе Карабулак в Ингушетии. В результате спецоперации никто из мирных жителей и оперативников не пострадал. Нейтрализации преступников удалось достичь благодаря масштабной оперативной работе спецслужб. Сначала правоохранители вскрыли деятельность террористического подполья. Позднее выяснилось, что его деятельность координировалась из-за рубежа.