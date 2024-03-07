Стало известно, сколько терактов сорвали на Северном Кавказе в 2023 году Патрушев: на Северном Кавказе предотвратили 16 терактов в 2023 году

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Николай Патрушев

Силовики предотвратили на Северном Кавказе 21 преступление террористической направленности, включая 16 терактов в 2023 году, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности. Он обратил внимание, что Запад пытается обострить общественно-политическую ситуацию в регионе с помощью террористических организаций, передает РИА Новости.

Страны коллективного Запада активно используют международные террористические организации для обострения общественно-политической ситуации. <...> Предотвращено 21 преступление террористической направленности, из которых 16 терактов, — сказал он.

Патрушев добавил, за прошлый год на территории Северного Кавказа силовики пресекли деятельность 149 групп, сотрудничающих с международными террористическими организациями. Секретарь Совбеза также высказался о массовых беспорядках в Махачкале в октябре 2023 года, из-за которых была нарушена работа аэропорта. Он назвал это ярким примером попыток Запада раскачать обстановку на Северном Кавказе.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили нападение террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве. Злоумышленников задержали в Калужской области.