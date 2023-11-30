Стало известно, сколько судов пострадали от шторма в Черном море за сутки Mash: шторм сорвал с якорей шесть судов в Черном море

Фото: t.me/demidova_evp

Шесть судов сорвало с якорей во время шторма в Черном море, некоторые из них выбросило на сушу, сообщил Telegram-канал Mash. Механик еще одного корабля в Азовском море погиб от инфаркта из-за стресса. Его тело нашли накануне в районе 16:00 в каюте теплохода «Волгобалт-226».

Примерно в шесть и семь часов утра в Керченском проливе c якорей сорвались теплоходы «Иртыш ривер» (в акватории порта Кавказ) и «Сатурн-1». На первом находятся 15 человек. В том же проливе сорвались с места теплоходы «Волга-4007» и «Озкан-2», позже им удалось встать на якорь.

В 12:40 из Керченского пролива на грунт в районе поселка Заветное выбросило баржу БН-Т-03. Она тоже сорвалась с якорей. Когда погода наладится, судно вытянут назад. В районе Туапсе капитан теплохода Garakac сообщил о лишней воде в балластных танках и носовой части. Работать перестали все водооткачивающие средства. Сейчас последствия устраняют.

28 ноября стало известно, что сухогруз Blue Shark сорвало с якорей из-за сильного ветра и выбросило на мель в Анапе. Судно находилось под погрузкой ячменя для Египта в морском порту Тамань. После получения штормового предупреждения перешло на якорную стоянку.