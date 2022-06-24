Стало известно, сколько стоит отдохнуть в Крыму по системе «всё включено» Эксперт по туризму Демиденко: отдых в Крыму по системе «всё включено» на двоих стоит около 91 тысячи рублей

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Отдых в Крыму по системе «всё включено» на двоих будет стоить около 91 тысячи рублей, сообщила эксперт по туризму Диля Демиденко «Газете.Ru». При этом предоставляющих такие услуги отелей на полуострове не больше десяти, отметила она.

В Крыму есть отели, работающие по системе «всё включено», но их можно пересчитать на пальцах двух рук. Неделя в таком отеле обойдётся в среднем в 91 тысячу рублей на двоих — и это без учёта дороги, — сказала Демиденко.

Она добавила, что добраться до Крыма сейчас трудно, потому что авиасообщения с ним нет, а билеты на поезда распроданы, ехать придётся на машине или автобусе. Поездка на последнем обойдётся минимум в 4500 рублей на человека.

Российский союз туриндустрии (РСТ) ранее счёл нерентабельным запуск чартерных поездов в Крым. Глава комиссии по железнодорожному транспорту РСТ Сусанна Старцева объяснила, что организовать подобный рейс будет сложно и не исключено, что он будет ездить практически пустым. По её словам, 20 лет назад Россия устраивала похожие чартеры в Финляндию, «но без системного диалога между перевозчиком и представителями бизнеса, которые могли бы гарантировать пассажиропоток, это невозможно».

Также стало известно, что в России выросла стоимость авиабилетов экономкласса. В Росстате также сообщили об увеличении средней стоимости путевок в дома отдыха и пансионаты.