Стало известно, сколько статей УК РФ грозит избивавшему людей ростовчанину Юрист Русяев: избивавшему ростовчан блогеру грозит минимум две статьи УК РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Богдану Шеховцеву, подозреваемому в избиениях жителей Ростова-на-Дону, грозит несколько уголовных статей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, подростка также могут лишить свободы.

Действия 17-летнего Богдана Шеховцева, задержанного за публичную демонстрацию нацистской символики, подпадают под состав статьи 20.3 КоАП РФ с наказанием в виде штрафа от 1000 до 2000 рублей. Но если ранее он по этой статье уже привлекался, ему грозит статья 282.4 УК РФ и до четырех лет лишения свободы, — отметил Русяев.

Юрист также уточнил, что молодому человеку грозят статьи 115 (побои) и 116 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Кроме того, он добавил, что наименее тяжкими являются преступления, касающиеся избиения людей.

Если в результате их действий были причинены телесные повреждения, квалифицируемые как легкий вред здоровью по статье 115 УК РФ, то максимальное наказание — до двух лет лишения свободы (ч. 2). Если же вред здоровью не был причинен, то действия подпадают под статью 116 УК РФ (побои) с максимальным сроком до двух лет, — объяснил Русяев.

По словам юриста, если сторона обвинения докажет, что преступления были совершены на почве ненависти, то Шеховцеву может грозить лишение свободы. Сроки будут зависеть от числа доказанных эпизодов и степени тяжести содеянного. Русяев также усомнился, что несовершеннолетний возраст может смягчить подростку наказание.

Шеховцева, уроженца Украины, задержали в Ростове-на-Дону. Его подозревают в серии преступлений против местных жителей. Молодой человек принес извинения всем, кто пострадал от его «злостных деяний».