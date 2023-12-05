Стало известно, сколько россиян хранит деньги в банках ВЦИОМ: вклады в банках имеют 30% россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти треть (30%) граждан России имеют банковские вклады, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно результатам исследования, доверие россиян к банкам заметно выросло за последние 14 лет.

Сегодня банковские вклады есть практически у каждого третьего россиянина (30%), это максимум за десять лет, — говорится в сообщении.

По данным ВЦИОМа, в 2013 году вклады имели 28% россиян, а в 2017-м — 25%. В центре также отметили, что число граждан, не имеющих вкладов, составляет 68%. Этот показатель сократился с 2017 года, тогда он составлял 74%.

Социологи отметили, что среднестатистическим вкладчиком является россиянин старше 60 лет, проживающий в городе-миллионнике и имеющий высшее образование. Не имеют вкладов преимущественно граждане в возрасте до 34 лет, проживающие в селах, имеющие неполное среднее или среднее образование.

Во ВЦИОМе также указали, что с 2009 года почти вдвое выросло число россиян, доверяющих банкам: с 24% до 46%. По словам 6% респондентов, они стали доверять кредитным организациям больше в последние три года.

Количество граждан, не доверяющих банкам в принципе, за указанный период сократилось с 33% до 22%. С меньшим доверием к банкам в последние три года стали относиться 14% опрошенных.

Опрос проводился 10 ноября. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее социолог Дмитрий Марков заявил, что больше половины (58%) российской городской молодежи не доверяет банковским вкладам как инструменту сбережений и сомневается, что на крупную покупку можно накопить за счет небольших сумм. Социолог назвал отношение российской молодежи к сбережениям «неопределенным». Он считает, что молодые люди «не имеют явно выраженного ценностного полюса».