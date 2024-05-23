Стало известно, сколько раз покушались на главу Крыма за последний год Аксенов сообщил о четырех покушениях на него за последний год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сергей Аксенов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что за последний год на его жизнь было совершено четыре покушения. В эфире телеканала «Крым 24» он уточнил, что участники покушений были задержаны, других подробностей не приводится.

На меня только за последний год было четыре покушения раскрыто. Все были задержаны, — сказал Аксенов.

Ранее Сергей Аксенов сообщил, что благодаря профессионализму и бдительности сотрудников ФСБ удалось предотвратить теракт на железнодорожной дороге в Крыму. Он выразил свою благодарность спецслужбам за надежную защиту региона.

До этого стало известно, что на крымском полуострове работавшие на военную разведку Украины мужчина и женщина планировали устроить взрыв на железной дороге, но оба были задержаны. По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина через мессенджер был завербован сотрудником ГУР Украины. В дальнейшем он привлек к заданию свою подругу. Пара злоумышленников фотографировала места проживания российских военнослужащих, позиции систем противовоздушной обороны, а также передавала координаты объектов топливно-энергетического комплекса в регионе.

Также Аксенов сообщал, что беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым, однако был сбит средствами ПВО России вблизи Симферополя. Он добавил, что ни один объект на полуострове не был поврежден, и призвал жителей соблюдать спокойствие.