Стало известно, сколько раненых в Севастополе находятся в тяжелом состоянии Мурашко: 14 раненых из-за атаки на Севастополь находятся в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе 14 пострадавших из-за атаки Вооруженных сил Украины на город находятся в тяжелом состоянии, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Противник нанес удар 23 июня пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

Четырнадцать человек в тяжелом состоянии, — сказал Мурашко.

В пресс-службе Министерства иностранных дел России заявили, что причастность Соединенных Штатов к трагичному обстрелу Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины не вызывает никаких сомнений. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Вашингтон и его сателлиты целенаправленно взрастили неонацистский режим в Киеве и используют его против Москвы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что за ракетной атакой на Севастополь и нападениями в Дагестане могут стоять одни и те же лица. Он назвал произошедшее в российских регионах бесчеловечными преступлениями.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что возможную связь между ракетной атакой ВСУ на Крым и террористическими нападениями в Дагестане будет устанавливать следствие. По его словам, пока рано делать какие-либо выводы.