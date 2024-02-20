Стало известно, какой срок прокурор запросил для сжегшего Коран Журавеля Прокурор запросил 3,5 года колонии обвиняемому в сожжении Корана Журавелю

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Прокурор попросил Висаитовский районный суд Грозного приговорить сжегшего Коран Никиту Журавеля к 3,5 года колонии общего режима, сообщает РИА Новости. Активист обвиняется по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих.

На основании изложенного прошу признать Журавеля Никиту Сергеевича виновным в совершении преступлений <...> и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — сказала гособвинитель.

Ранее стало известно, что СК не стал возбуждать уголовное дело после того, как несовершеннолетний сын главы Чечни Адам Кадыров избил находящегося в СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана у волгоградской мечети. По словам Владислава Григорова, занимающего должность врио начальника управления защиты прав человека в уголовном процессе, в произошедшем нет состава преступления.

Видеозапись из СИЗО Грозного, где подросток избивает Журавеля, опубликовал сам Рамзан Кадыров. Как он отметил, его сын Адам «счел бы за честь» понести наказание за свой поступок, однако он не понимает, за что это можно сделать.

В мае 2023 года Журавеля задержали за акцию с сожжением Корана на фоне мечети в Волгограде. По данным СК, молодой человек сознался, что действовал за деньги по указанию спецслужб Украины. В конце этого же месяца Журавеля передали следователям в Чечню.