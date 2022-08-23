Стало известно, сколько придется заплатить за коттедж в Подмосковье Цена коттеджа в подмосковном поселке комфорт-класса доходит до 30 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена на загородную недвижимость в Подмосковье формируется в зависимости от класса поселка, удаленности от МКАД и расстояния до ЦКАД, сообщил глава комитета по загородной недвижимости Российской гильдии риелторов Валерий Лукинов. По его словам, в поселке комфорт-класса можно купить дом за 15–30 млн рублей, который рискует оказаться просто красивым фасадом, а в поселении бизнес-класса за жилье с полной отделкой придется отдать минимум 50 млн рублей, пишет «Радио 1».

Эксперт отметил, что пик спроса на загородную недвижимость в этом году придется на период с 15 сентября по 15 ноября, а ее стоимость за год выросла уже на треть.

Максимум спроса мы ожидаем где-то с 15 сентября и до 15 ноября. В среднем по рынку цены на загородную недвижимость в Подмосковье выросли на 30%. Это позволяет привлекать и инвесторов, и покупателей, поскольку и тех и других интересует более комфортный вид жилья, — пояснил Лукинов.

Спикер добавил, что в Подмосковье есть дома с очень высокой арендной ставкой, площадь которых доходит до четырех тысяч квадратных метров. Как правило, они расположены не в очень элитных местах и там имеется небольшой объем отделки.

Накануне стало известно, что цена месячной аренды самого дорогого особняка в Московской области составила семь миллионов рублей. Площадь такого жилья — две тысячи квадратных метров при участке площадью в два гектара. Особняк находится в 25 км от МКАД.