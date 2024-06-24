Стало известно, сколько пострадавших севастопольцев отправят в Москву Минздрав: 21 пострадавшего из-за атаки ВСУ на Севастополь отправят в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

21 пострадавшего в результате атаки украинской армии на Севастополь отправят в Москву, передает ТАСС со ссылкой на замдиректора по медчасти Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Андрея Колодкина. В том числе в столицу транспортируют 11 детей. По информации Колодкина, сейчас двое раненых подключены к ИВЛ.

Было принято коллегиальное решение о медицинской эвакуации в федеральные медицинские центры и медицинские организации департамента здравоохранения Москвы части пациентов. Это 21 человек, из них 11 детей. Будут они транспортироваться бортом МЧС России, — заявил Колодкин.

В Минобороны России заявили, что ответственность за трагические события в Севастополе, где погибли мирные жители, несут США. В ведомстве пояснили, что все полетные задачи ракет ATACMS, которыми был нанесен удар по городу, вводятся американскими специалистами, а для корректировки используются данные спутников США. В МО РФ подчеркнули, что Россия не оставит без ответа атаку ВСУ на Севастополь.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту удара украинских войск по Севастополю. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к произошедшему.