Стало известно, сколько получат семьи погибших при нападении в Ижевске Семьи погибших при нападении на школу № 88 в Ижевске получат по миллиону рублей

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Семьи погибших при нападении на школу № 88 в Ижевске получат по миллиону рублей, сообщили в правительстве Удмуртии. Власти региона также окажут содействие в организации похорон. Пострадавшим с тяжелыми травмами и травмами средней степени тяжести выплатят по 500 тысяч рублей.

В соответствии распоряжением Правительства Удмуртии, членам семей погибших будет выплачено по 1 млн рублей. Кроме того, республика окажет помощь в оплате расходов на организацию похорон. Пострадавшим, получившим тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести выплатят по 500 тыс. рублей из бюджета республики, — указано в сообщении.

Утром 26 сентября стало известно о стрельбе в школе Ижевска. Напавшим на школу оказался выпускник учебного заведения, житель этого города Артем Казанцев. Расстреляв школьников и учителей, он покончил с собой.

В результате нападения погибли 17 человек, 11 из них — дети. Под наблюдением врачей остаются 23 пациента, из них 21 — школьники. Часть пострадавших решили перевезти в Москву спецбортом МЧС.

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил в регионе трехдневный траур.

На компьютере Казанцева была обнаружена предсмертная записка, в которой он указал, что готовился к преступлению более года. В ней был подробно описан алгоритм нелегальной покупки оружия.