Стало известно, сколько пассажиров перевезли через Керченский пролив Около 100 «Газелей» и 653 пассажира переправили через Керченский пролив

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Автомобили на стоянке в ожидании возобновления работы паромной переправы

Около 100 автомобилей серии «Газель» и порядка 653 пассажиров было перевезено через Керченский пролив с начала работы переправы, заявил временно исполняющий обязанности министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко. По его словам, перевозка осуществлялась с помощью катеров и паромов по двум направлениям на линии порт Крым — порт Кавказ, передает ТАСС.

Со вчерашнего дня через Керченскую паромную переправу у нас осуществлена перевозка порядка 100 единиц автомобилей марки «Газель» и порядка 653 пассажиров катерами и паромом на двух направлениях на линии порт Крым — порт Кавказ, — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что паром «Лаврентий» для перевозки крупного транспорта начнет перемещаться между Крымом и Кубанью 9 октября. По словам Лукашенко, на судне в том числе могут перевозиться автопоезда.

Буквально с сегодняшнего дня начнет осуществлять движение паром большого класса «Лаврентий». <...> Это большегрузные транспортные средства, в том числе автопоезда, — добавил Лукашенко.

Ранее компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что в настоящий момент уже отправлены все поезда, которые были задержаны из-за взрыва на Крымском мосту. Так, задержанный по отправлению из Симферополя состав № 75/76 отправился не в 02:10, как планировалось, а в 10:55. Поезд из Симферополя в Пермь перенаправили в Феодосию. Оттуда он выдвинулся в 11:00.