Стало известно, сколько пассажиров было в сошедшем с рельсов поезде в Коми В сошедшем с рельсов поезде Воркута — Новороссийск находились 232 пассажира

Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры/РИА Новости

В пассажирском поезде Воркута — Новороссийск, который сошел с рельсов в Коми, находились 232 человека, сообщается в заявлении РЖД. По предварительным данным, причиной схода вагонов стал подмыв полотна в результате осадков. В РЖД подчеркнули, что погибших в результате происшествия нет.

Всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находилось 232 пассажира. По предварительной информации, погибших в результате происшествия нет, — говорится в сообщении.

В компании пообещали оказать помощь всем пострадавшим. Также после происшествия был создан штаб под руководством гендиректора РЖД Олега Белозерова.

26 июня на перегоне Инта — Угольный сошло девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ). На место ЧП выехали руководители отдела по расследованию особо важных дел, следователи и следователи-криминалисты. Кроме того, на место вылетел глава Коми Владимир Уйба.

По данным Telegram-канала SHOT, в результате ЧП с пассажирским поездом в Коми пострадали 70 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Отмечается, что детей среди пострадавших нет.