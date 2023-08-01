Стало известно, сколько осталось воды в Северо-Крымском канале Глава Крыма Аксенов: воды в Северо-Крымском канале осталось на три месяца

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Запасов воды для орошения в Северо-Крымском канале осталось на три месяца, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его данным, в целом в Крыму достаточно питьевой воды, чтобы обеспечить нужды населения, сообщает «МК в Крыму». В водохранилищах полуострова проблем с недостатком жидкости также не наблюдается.

Как уточняет издание, запасов жидкости в Северо-Крымском канале хватит примерно на два с половиной-три месяца. Аксенов отметил, что это связано с использованием воды преимущественно для орошения сельскохозяйственных земель.

Глава республики подчеркнул, что технических трудностей на полуострове со строительством новой насосной станции и тракта подачи воды из Днепра напрямую нет. При этом Аксенов добавил, что на данный момент для этого не созданы подходящие условия.

Эколог Илья Рыбальченко ранее заявил, что последствиями удара по Каховской ГЭС, совершенного ВСУ 6 июня, стало фактическое исчезновение Каховского водохранилища, питавшего Северо-Крымский канал. Он отметил, что эта проблема решаема. По его словам, нужно либо постепенно восстанавливать ГЭС, либо реконструировать точку забора воды в канале так, чтобы там стояли соответствующие насосы.