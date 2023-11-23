Стало известно, сколько нелегалов задержали в Карелии Более 215 нелегалов задержали в приграничной с Финляндией Карелии за неделю

Фото: Артем Ершов/NEWS.ru

На приграничной с Финляндией территории Карелии за неделю задержали более 215 нелегальных мигрантов, двигавшихся в сторону границы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Отмечается, что половина из них уже приговорены судами к выдворению из страны.

За неделю в Карелии задержано свыше 215 нелегалов, которые двигались в сторону российско-финляндской границы или желали ее пересечь. В отношении половины из них судами уже принято решение о выдворении из страны, — сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что наблюдается скопление иностранных граждан в Кандалакшском районе. Он добавил, что накануне была пресечена попытка прорыва границы со стороны иностранных граждан. По словам главы региона, оперативный штаб принял решение установить дополнительный контроль с проверкой документов на въезде в Мурманскую область и на ее территории.

Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что Хельсинки пытается притянуть миграционную тему к закрытию КПП, но на самом деле никакой связи нет. Она призвала финские власти не подменять понятия и не прикрываться правами человека.