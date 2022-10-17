Стало известно, сколько людей перевезли через Керченскую паромную переправу Минтранс РФ: с 9 октября через Керченскую паромную переправу перевезены более 13 тысяч человек

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

С 9 октября через Керченскую паромную переправу перевезены более 13 тысяч пассажиров, передает Минтранс России. Отмечается, что также было переправлено более 4,4 тысячи автомобилей. Привлеченными пассажирскими судами выполнено 9 рейсов, в то время как четырьмя паромами, работающими на линии, выполнено в общей сложности 116 круговых рейсов.

С начала работы Керченской паромной переправы в ночь на 9 октября 2022 г. по 07:00 17 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 13 685 пассажиров и 4437 единиц автотранспорта, преимущественно большегрузных и среднетоннажных грузовиков, — указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

После теракта на Крымском мосту Керченская паромная переправа используется для перемещения грузовых автомобилей между Крымом и Краснодарским краем. Движение легковых автомобилей организовано по уцелевшей части моста. Переправа начала работу с 8 октября, работает бесплатно. Грузовые автомобили перемещают с одного берега на другой четыре парома, а также несколько катеров.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил, что после взрыва на Крымском мосту левая часть транспортного объекта восстановлена. Хуснуллин уточнил, что во время ремонтных работ были укреплены строения левой полосы автодороги и проведены их испытания.