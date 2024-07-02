Уральские коммунальщики заплатят за травму ребенка на качелях В Екатеринбурге коммунальщики заплатят свыше 400 тысяч рублей за травму ребенка

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В Екатеринбурге управляющая компания Железнодорожного района заплатит за травму ребенка на детской площадке, пишет ЕАН со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда. Уточняется, что коммунальщики выплатят компенсацию в размере свыше 400 тысяч рублей.

По данным издания, на 10-летнего мальчика в 2022 году упали незакрепленные качели. Из-за этого ребенок получил закрытый перелом правой ноги и был вынужден три недели ходить с костылями. Несмотря на это, уголовное дело не было возбуждено из-за того, что следователи не обнаружили состава преступления.

Тогда мать ребенка обратилась в районный суд, где потребовала не только компенсировать лечение, но и возместить моральный ущерб. В итоге она запросила около 800 тысяч рублей, однако иск удовлетворили лишь на 258 тысяч рублей.

Так как истец рассчитывала на большую сумму компенсации, а управляющая компания убеждала, что не может являться надлежащим ответчиком, такой результат никого не устроил. После этого обе стороны подали жалобы в вышестоящую инстанцию, где сумму компенсации увеличили до 400 тысяч рублей.

Ранее в Шелехове две девочки упали с качелей в результате оборвавшейся цепи. Уточняется, что качели были установлены в городском парке.