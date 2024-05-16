Стало известно, сколько гектаров посевов погибло в России из-за заморозков В России из-за заморозков погибли 830 тысяч гектаров посевов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Майские заморозки привели к гибели посевов на площади около 830 тысяч га, что составляет примерно 1% общей площади, сообщило правительство РФ в Telegram-канале. Сейчас проводится оценка поврежденных посевов и долговечных культур.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание оперативного штаба. В различных регионах Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Волгоградской и Ростовской областях были зафиксированы заморозки в мае. По данным министра сельского хозяйства Оксаны Лут, около 830 тысяч га посевов пострадали от заморозков.

Патрушев призвал регионы оперативно организовать пересев пострадавших культур, чтобы соблюсти агрономические сроки. Минсельхоз совместно с регионами проводит анализ, чтобы получить точные данные о последствиях заморозков.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в муниципалитетах Ростовской области из-за заморозков, которые нанесли ущерб посевам на площади более 140 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Он отметил, что майские заморозки привели к частичному повреждению и даже гибели сельскохозяйственных культур практически во всех районах области.