Стало известно, сколько дронов ВСУ лишились в приграничной области Минобороны: три беспилотника ВСУ уничтожены в Белгородской области

Фото: МО РФ

На территории Белгородской области пресечена попытка террористической атаки украинской армии с применением беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны России. Отмечается, что дроны самолетного типа были сбиты в небе над регионом около 13:00.

Около 13:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

До этого жители Воронежской области массово стали сообщать об обнаружении десятков беспилотников после схода снега, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Глава области отметил, что сигналы о таких находках поступают в оперативные службы практически каждый день. Причиной такого количества упавших дронов, по его словам, стала эффективная работа систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что для защиты России от украинских беспилотников нужно создать сплошное радиолокационное поле. Он также отметил, что это позволит улучшить систему предупреждения в случае атак со стороны Украины.