Стало известно, сколько домов в подмосковном Дмитрове остаются без тепла Глава Дмитрова Поночевный: восемь домов остаются без отопления после аварии

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Восемь домов остаются без отопления в подмосковном городе Дмитрове после аварии на теплосети, сообщил в Telegram-канале глава округа Илья Поночевный. По его словам, подачу тепла и горячего водоснабжения возобновили в 22 многоквартирных домах, школе и детском саду.

В школу, детский сад и 22 многоквартирных дома уже возобновлена подача отопления и горячего водоснабжения. В данный момент ведутся работы еще в одном доме и на теплотрассе. Сейчас без отопления остаются восемь домов. <...> Приношу жителям свои извинения за доставленные неудобства, — написал Поночевный.

Глава округа подчеркнул, что аварийные работы завершат в кратчайшие сроки. Поночевный заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее глава Дмитровского городской округа сообщил, что из-за аварии на теплосети без тепла и горячей воды остались жители микрорайона Космонавтов. Специалисты обнаружили, что от котельной на линии образовалась утечка. К помощи в ликвидации последствий протечки также были подключены управляющие компании.

В Приморье ранее более шести тысяч жителей Находки остались без тепла после аварии в котельной. Отопление отключили в четырех детских учреждениях и 88 многоквартирных домах. Устранение последствий аварии держит на контроле региональная прокуратура.