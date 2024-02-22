Стало известно, сколько детей за минувшие сутки пропало в Петербурге Шестеро детей пропали за минувшие сутки в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Шестеро детей бесследно пропали за минувшие сутки в Санкт-Петербурге, пишет 78.ru со ссылкой на источник. Среди них, как отмечается, четыре мальчика и две девочки.

Возраст пропавших варьируется от 14 до 17 лет. С заявлениями в правоохранительные органы обратились родители несовершеннолетних и воспитатели Центра содействия семейному воспитанию.

Ранее пятилетняя девочка, пропавшая без вести в Новосибирске вместе с 39-летней матерью, была обнаружена мертвой. Тело ребенка найдено на окраине города, между Хилокским рынком и поселком Толмачево. По версии следствия, к смерти девочки может быть причастен таксист, который ограбил ее мать.

В ноябре под Челябинском нашли мертвым пропавшего восьмилетнего мальчика. Тело обнаружили в пруду в селе Яраткулова Аргаяшского района. Предположительно, ребенок провалился под лед.

До этого в Москве нашли двух мальчиков, сбежавших из дома из-за страха родительского гнева. Пропавшие нашлись в Кузьминках у девочки, с которой когда-то дружили, но приблизительно полгода не общались. Полицейские и волонтеры искали школьников два дня. Правоохранители проверяли места жительства всех одноклассников братьев, при этом адрес девочки, где нашли братьев, в числе приятельских не фигурировал, что осложнило поиски.