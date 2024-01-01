Стало известно, сколько детей погибло в ДНР при обстрелах ВСУ В ДНР при обстрелах ВСУ погибли 142 ребенка с 17 февраля 2022 года

Фото: МО Украины

Более 9 тысяч мирных жителей Донецкой Народной Республики погибли с начала конфликта в Донбассе в 2014 году, в том числе 233 ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК. При этом с момента эскалации 17 февраля 2022 года погибли 4778 гражданских лиц, в том числе 142 ребенка.

С 2014 года в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины получили ранения 13 540 мирных жителей. Среди них было 842 ребенка.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что в Луганской и Донецкой народных республиках с 2014 года погибли минимум 270 детей. В ЛНР пострадал 191 человек, 57 погибли. В Херсонской области с начала боевых действий жертвами стали шестеро детей. В Запорожской области пострадали 10 детей, уточнил глава Минздрава. По его словам, это число продолжает постоянно расти в результате военной активности ВСУ, поэтому реальное количество жертв может оказаться гораздо больше.

До этого сообщалось, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате атаки ранения получили два человека. Ущерб был нанесен и местному детскому саду. За тот день украинские военные обстреляли территорию ДНР 86 раз, в результате атак погибла одна мирная жительница.