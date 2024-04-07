Стало известно, сколько детей остались сиротами после теракта в «Крокусе» Воробьев: семь детей из Подмосковья лишились родителей после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Семь детей лишились родителей из-за теракта в концертном зале в «Крокус Сити Холл», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире программы «Вести» на «России 1». По его словам, еще 13 детей до сих пор находятся в госпитале. В трагедии пострадали 70 жителей Подмосковья, еще 20 погибли.

У нас погибло 20 человек. Семь детей остались без родителей. Еще 13 до сих пор находятся в госпитале, а всего врачи оказали помощь порядка 70 жителям только Московской области, — сообщил Воробьев.

По последним данным, в больницах Москвы остаются 37 пострадавших после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в тяжелом состоянии находятся три человека.

Недавно сообщалось, что Басманный районный суд Москвы арестовал уроженца Республики Таджикистана Шарипзоду Мухаммада Зоира по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он стал 11-м фигурантом дела о нападении. Судом избрана мера пресечения сроком на 1 месяц 18 суток, то есть до 22 мая 2024 года.