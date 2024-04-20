Стало известно, сколько человек пострадали в ДТП в Подмосковье «Осторожно, Москва»: 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

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Авария с маршрутным автобусом случилась в Щелковском районе, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Водитель маршрутки совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем.

В результате ДТП 10 человек получили телесные повреждения. Причиной столкновения могло стать несоблюдение дистанции, — сказали в полиции области.

Ранее в Санкт-Петербурге трамвай наехал на пешеходов возле станции метро «Приморская». Позднее выяснилось, что это был умный трамвай «Довлатов», собранный на Уралтрансмаше. Состав оснащен передовыми системами с элементами искусственного интеллекта, включая комплекс активной безопасности. Как утверждал водитель, у трамвая отказали тормоза. Позже стало известно, что одна из пострадавших скончалась в больнице.

До этого жительницу Санкт-Петербурга, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сбили два автомобиля, она попала в больницу. Женщина попала под колеса машины Nissan Qashqai, а после ее отбросило на встречную полосу, где на нее наехал автомобиль Toyota Avensis.

14 апреля в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Vortex Tingo сбил 10-летнего ребенка на электросамокате во дворе дома на улице Первого Мая. Машина проехала прямо по голове мальчика. Предполагается, что 34-летний мужчина во время ДТП был пьян. Мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.