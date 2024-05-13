Стало известно, сколько человек отравилось наркотиками в Астрахани SHOT: число отравившихся наркотиками в Астрахани достигло восьми человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что число отравившихся наркотиками в Астрахани растет с каждым днем. По данным источника, количество пострадавших увеличилось до 26, погибли восемь человек.

Жертв на данный момент восемь, — говорится в публикации.

По информации канала, от «отравления неизвестным веществом» днем 12 мая скончался 29-летний мужчина, тело которого в квартире в Ленинском районе нашла его мать. Авторы публикации отмечают, что в больницу с разных адресов города в токсикологию прибыли еще пятеро новых пациентов с теми же симптомами употребления веществ. SHOT уточняет, возраст пострадавших варьируется от 23 до 37 лет, а среди госпитализированных в настоящий момент есть и девушки.

Канал ранее сообщал, что виноват один из наркокурьеров — 20-летний Ислам. По данным SHOT, правоохранители ищут остальных возможных закладчиков.

В воскресенье, 12 мая, в пресс-службе СУ СК России по региону сообщили о гибели еще трех человек из-за отравления наркотиками в Астрахани. Возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По версии следствия, в период с 9 по 11 мая на территории Ленинского района города по месту жительства и рядом с домом скончались трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.