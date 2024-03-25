Стало известно, сколько человек оказались под завалами в шахте на Урале Двое рабочих оказались под землей после обрушения в шахте «Кальинская» на Урале

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Экстренные службы Свердловской области получили сигнал о частичном обрушении на шахте «Кальинская», двое горняков оказались заблокированными под землей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североуральского бокситового рудника (СУБР). Уточняется, что мужчины живы и подают сигналы.

На шахте «Кальинская» СУБРа произошел горный удар. Следствием стало обрушение горных пород, за которым находятся два горнорабочих очистного забоя. Шахтеры подают сигналы, — говорится в заявлении.

Уточняется, что компания самостоятельно приступила к разбору завалов до прибытия спасателей. На место происшествия уже прибыли два отделения военизированного горноспасательного отряда, операция по устранению последствий ЧП продолжается. Также известно, что внутрь к рабочим спустили медиков для оказания помощи в случае необходимости.

По данным Telegram-канала «112», заблокированными в результате ЧП оказались четыре шахтера очистного забоя. Уточняется, что причиной обрушения стал горный удар, спровоцировавший обвал пласта породы. Канал подтвердил, что горняки подают сигналы, что они живы, но прямой связи с ними пока нет.

Ранее разведка рудника «Пионер», где произошло обрушение породы, показала, что он с высокой вероятностью затоплен. Из-за ЧП заблокированными оказались 13 горняков. Сейчас спасатели бурят сразу три скважины, однако существуют риски обвала и нового затопления, что осложняет операцию. Также отмечается, что связи с шахтерами не было с момента обрушения.