Стало известно, сколько человек эвакуировали в Курганской области ТАСС: в Курганской области из-за паводка эвакуировали почти 690 человек

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Почти 690 человек эвакуировали в Курганской области, где зафиксировали паводок, сообщает ТАСС со ссылкой на местные оперативные службы. Среди них — 100 детей, заявил источник агентства. Отмечается, что эвакуация проводится превентивно.

В Курганской области в превентивных целях продолжается эвакуация местного населения. На утро 9 апреля эвакуированы 689 человек, в том числе 100 детей, — сказал собеседник агентства.

Также сообщается, что для эвакуированных людей подготовлены шесть пунктов временного размещения. Сейчас там находятся 87 человек, среди них 54 ребенка. Остальные остановились у родственников.

В Курганской области действует режим повышенной готовности, в Звериноголовском муниципальном округе введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Тобол возникла угроза подтопления шести населенных пунктов. Жителей района призвали собрать ценные вещи, документы и заранее эвакуироваться.

Также сообщалось, что в 2024 году более 10 тысяч домов, приусадебных участков и дач могут быть подтоплены при половодье в Курганской области. Согласно данным, размещенным на сайте местного главка МЧС, в зоне возможного подтопления находятся 18 тысяч человек. Паводки в Кургане могут затронуть 9805 человек, в том числе 1753 ребенка.