Стало известно, сколько человек эвакуировали из Курской области Хинштейн: с марта из Курской области эвакуировали 808 человек

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Эвакуированные жители Курской области

Из освобожденных от ВСУ территорий Курской области эвакуировали 808 человек, заявил РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, этим занимались с марта, когда ВС РФ начали активное продвижение.

По состоянию на утро у нас уже 808 было эвакуировано, начиная с мартовского продвижения наших вооруженных сил, — сказал он.

В субботу, 26 апреля, стало известно о полном освобождении Курской области от ВСУ. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину заявил, что украинская группировка была изолирована, рассечена и уничтожена силами российских подразделений. По его словам, для проведения операции привлекались десантные дивизии и бригады морской пехоты, последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь.

Кроме того, Герасимов заявил о полном провале планов украинского командования по созданию стратегического плацдарма в Курской области. Как отметил начальник Генштаба, эта операция ВСУ была направлена на срыв российского наступления в Донбассе, однако завершилась она безрезультатно. Генерал также раскрыл, что в операции принимали участие военные из КНДР.