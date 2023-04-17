Стало известно, сколько бродячих псов разгуливают по Оренбургу Администрация Оренбурга: в городе разгуливают пять тысяч бездомных собак

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Примерно пять тысяч бездомных собак разгуливают по улицам Оренбурга, где накануне стая агрессивных бездомных псов загрызла ребенка, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные одного из депутатов Оренбургского горсовета. В городской администрации заявили, что проводят «всю возможную работу для снижения численности безнадзорных животных», указывает канал.

В Оренбурге прошло совещание, в ходе которого депутаты обсуждали возможные решения проблемы бездомных животных, однако найти их пока не удалось. Как пишет SHOT, это связано с тем, что денег на строительство дополнительного приюта нет, а по закону убивать животных запрещено. Собак в итоге чипируют и отпускают на улицу.

Один из жителей города, который нашел останки растерзанного собаками мальчика, рассказал каналу, что отгонял пятерых собак лопатами. SHOT подчеркивает, что на месте трагедии собаки до этого уже нападали на людей, но без смертельного исхода.

Стая псов загрызла ребенка 16 апреля неподалеку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе Оренбурга. Мальчик скончался на месте от полученных травм.

Ранее стало известно, что мальчик, которого загрызли бездомные собаки в Оренбурге, вместе с друзьями собирал угощения на Пасху. Об этом писали СМИ со ссылкой на местную жительницу Олесю. По ее словам, собаки и ранее нападали на детей в этом районе, но власти не предпринимали никаких действий, чтобы обеспечить безопасность на улицах. Олеся рассказала, как 7 марта бродячие псы разодрали ноги ее дочери, когда та играла на улице в снежки.