Стало известно, сколько алкоголя выпил виновник ДТП в Благовещенске SHOT: виновник ДТП в Благовещенске выпил бутылку водки перед роковой поездкой

Фото: t.me/sledcom_press*

Водитель минивэна из Благовещенска, который насмерть сбил трех человек, выпил бутылку водки перед тем, как сесть за руль, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По его данным, это произошло за час до аварии.

Сам виновник ДТП не помнит, сколько алкоголя выпил. Он предположил, что литровую бутылку водки, но, возможно, и больше. Почему после застолья сел за руль, мужчина не смог объяснить.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ДТП в Благовещенске, где мужчина сбил 10 человек, в том числе детей. Три человека погибли, включая двоих подростков. Водитель, устроивший аварию, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он несся по городу со скоростью примерно 100 километров в час, а потом его занесло на тротуар — в толпу людей.

Соседка виновника аварии рассказала, что тот злоупотреблял алкоголем. Адвокат Леонид Исаев считает, что мужчине, сбившему на минивэне прохожих в Благовещенске, грозит до 15 лет лишения свободы.

При этом погибшая 49-летняя женщина в момент ДТП шла по тротуару со своей 19-летней дочерью. Девушка также пострадала в аварии, но выжила. Она находится в больнице со множественными переломами и закрытой черепно-мозговой травмой, за ее жизнь борются врачи.