Стало известно, сколько россиян эвакуировали из-за паводков в регионах МЧС: более 35 тысяч человек эвакуированы из зон паводков в России

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Более 35 тысяч человек эвакуированы из зон паводков в российских регионах, сообщили в МЧС. Так, в Оренбургской области эвакуированы 17 443 человека, в Курганской — 15 052, в том числе 2 258 детей, в Тюменской — более трех тысяч жителей.

Кроме того, в Оренбургской области, по данным ведомства, остаются подтопленными 12 845 жилых домов и 20 376 приусадебных участков. В Курганской — 2 176 жилых домов и 3 380 дач, в Тюменской — 98 домов и 646 приусадебных участков.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал кадры, демонстрирующие динамику разлива реки Ишим возле села Лариха. Как пояснил глава региона, съемка с беспилотников помогает отследить опасные моменты, связанные с паводком, и действовать на опережение. По данным информационного центра правительства региона, уровень воды в реке по состоянию на 21 апреля вырос до критической отметки.

В свою очередь директор АНО «Зеленая цивилизация» кандидат биологических наук Дмитрий Федоров предупредил, что паводки всегда приводят к резкому ухудшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на затопленных территориях. По его словам, там может распространиться малярия, гепатит и африканская чума.

Он подчеркнул, что затопленные поймы и прогреваемые мелководья дают ресурс для размножения кровососущих насекомых, которые могут быть переносчиками возбудителей инфекционных болезней. Кроме того, эксперт напомнил о затопленных туалетах и выгребных ямах на дачных участках. Это несет риск распространения дизентерии, а также гепатита, пояснил Федоров.