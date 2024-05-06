Стало известно, скажется ли на газификации Читы арест директора ВАНК Чиновник из Читы Зудилов: арест Неверова не скажется на газификации региона

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Арест генерального директора Восточно-Арктической нефтегазовой компании (ВАНК) Станислава Неверова никак не скажется на газификации Читы, заявил глава комитета по градостроительной политике Александр Зудилов в ходе еженедельной планерки в администрации. Он уточнил, что сама компания продолжает работать в полном обьеме, пишет «МК в Чите».

Я понимаю, что в последнее время в СМИ появилась информация о задержании бенефициаров компании ВАНК. На работах это никак не сказывается, у нас договор не с господином Неверовым, а договор с компанией «Аврорагаз». Компания ВАНК на сегодняшний день продолжает работать в полном объеме, — пояснил чиновник.

Зудилов уточнил, что в рамках газификации в регионе заключено более шести тысяч договоров. Это составляет половину от тех, которые необходимо заключить до конца 2024 года. Чиновник добавил, что было протянуто 249 км трубопровода.

О задержании Неверова стало известно 6 мая. Руководителя компании ВАНК, которая в том числе выполняет работы по газификации в Чите, арестовали в Хабаровске. Неверова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

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