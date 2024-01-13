Стало известно, с чего мог начаться пожар на складе Wildberries Пожар на складе Wildberries в Шушарах мог начаться в помещении с упаковкой

Фото: МЧС РФ

Сильный пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах мог начаться в помещении с упаковочными пленками, пишет «Фонтанка». По ее данным, первыми в эвакуацию попали сотрудники именно этого отдела.

«Фонтанка» сообщает, что в момент возгорания в упаковочном блоке находились 350 человек. По информации издания, когда огонь и дым стали распространяться, к эвакуации подключили всех работников склада, которых, предварительно, было 1600 человек.

Ранее пресс-служба Wildberries сообщила, что спасатели продолжают ликвидировать возгорание. Остальные склады ретейлера работают в штатном режиме. Также в Wildberries подтвердили, что продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. Размер ущерба уточняется.

До этого во Всероссийском союзе страховщиков рассказали, что сумма имущественного ущерба от пожара на складе Wildberries может превысить 10 млрд рублей. Речь идет о страховании самого склада и его содержимого. В организации заявили, что пока сложно давать окончательную оценку ущерба.

Telegram-канал SHOT сообщил, что жители Пушкинского района Санкт-Петербурга спасаются бегством от смога, образовавшегося в результате пожара на складе Wildberries. По его информации, люди закрывают окна в квартирах и вместе с домашними животными уезжают в центр или на север города. На фото с места событий можно увидеть огромное черное облако, нависшее над жилыми кварталами.