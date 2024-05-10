Стало известно, проверил ли перевозчик водителя утонувшего автобуса «Такси»: водитель упавшего в Мойку автобуса прошел медосвидетельствование

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Водитель автобуса, сорвавшегося с моста в Мойку в Санкт-Петербурге, прошел медосвидетельствование, сообщил представитель перевозчика ООО «Такси» Роман Юренев. По его словам, которые передает «РБК Петербург», авария произошла «на пятом часу работы» сотрудника компании.

При выполнении маневра [водитель] не справился с управлением, вследствие чего совершил съезд с моста и падение автобуса в воду. Водитель с утра прошел медосвидетельствование, — уточнил Юренев.

Представитель перевозчика добавил, что автобус прошел проверку 7 мая и был полностью исправен. Он также заверил, что пострадавшим и близким погибших окажут помощь.

Автобус с пассажирами рухнул с Поцелуева моста в реку Мойку днем 10 мая. Момент падения попал на видео. На кадрах видно, как автобус врезался в каршеринговый автомобиль, а затем протаранил ограждение и упал в реку. По предварительным данным, в общественном транспорте находились от 15 до 20 человек, по меньшей мере четверо из них погибли.

Водитель автобуса назвал причиной происшествия неисправность тормозов. Он проходит как подозреваемый в уголовном деле по статье о нарушении правил управления транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.