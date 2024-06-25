Стало известно происхождение огненных шаров в небе над российским городом Напугавшие Челябинскую область огненные шары оказались сигнальными ракетами

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Горящие шары, падающие с неба в городе Копейске Челябинской области, оказались сигнальными ракетами, сообщили 74.ru в ГУ МЧС по Челябинской области. По данным ведомства, 25 июня на полигоне одного из предприятий идет испытание сигнальных изделий.

Ранее в Сети появилось видео от местного жителя, который запечатлел, как с неба падают огненные шары. В городской мэрии заявили, что сообщений о подобных происшествиях не поступало и никакие предприятия не предупреждали об испытаниях. Ситуацию также не смогли прокомментировать в ГУ МЧС по Челябинской области, в Центре обработки вызовов системы 112 и других ведомствах, а метеослужба заявила, что погодные условия над Копейском нормальные.

Ранее в Сети появилось видео с загадочными светящимися объектами, которые заметили после землетрясения в Турции. На кадрах десятки ярких светящихся объектов «роем» следуют по ночному небу. Как пишет портал Science, о ярких вспышках, которые предупреждают о скорых землетрясениях, люди знали давно, однако ученые до сих пор не могут точно узнать, как они возникают.